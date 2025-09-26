CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Bursaspor’da hedefler büyük

Bursaspor’da hedefler büyük

Zirveyi hedefleyen Bursaspor, galibiyet serisini bozmak istemiyor. Timsahlar’da hedef 5‘te 5...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor, serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, ligde ilk 5 haftada fire vermeden 15 puan çıkardı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki Timsah, 6. haftada Isparta maçı ile başlayacak 5 maçlık zorlu bir sürece daha başlayacak. Şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, 7. haftada Kırklareli deplasmanına gidecek, 8. haftada ise evinde Menemen Belediyespor'u ağırlayacak. Timsah daha sonra sırasıyla Aksaray ve Muş Spor'la karşı karşıya gelecek. Adem Çağlayan'ın da oyuncularıyla toplantı yaparak yüksek motivasyon istediği aktarıldı.
