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Transfer şov

Timsahlar, 2. Lig’de de şampiyonluk kadrosu kuracak. Hedefte; Sarıyer’i 19 golle 1. Lig’e çıkaran Kemal Rüzgar ve Adana Demir’in 10 numarası Bünyamin Balat var

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Transfer şov

Başkan Enes Çelik yönetiminde küllerinden yeniden doğan Bursaspor, 3. Lig şampiyonluğunun ardından 2. Lig'de de misafir olmak için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Timsahlar, daha önce Altınordu, Çaykur Rizespor, Manisa FK, Boluspor, Şanlıurfaspor, Menemen FK formaları giyen ve son olarak 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan 29 yaşındaki forvet Kemal Rüzgar ile görüşüyor. Sarıyer'le sözleşmesi bitecek olan Rüzgar, bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 19 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı.

ADEM ÇAĞLAYAN DA DEVREDE

Bursaspor'un transferdeki bir diğer hedefi ise Trendyol Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'un Almanya patentli gurbetçi 10 numarası Bünyamin Balat. Yeşil-beyazlılar, sözleşmesinin son yılına giren Balat'la yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiği ve ücret konusunda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. 28 yaşındaki hücumcunun da Bursa ekibine gelmek istediği, transfer için teknik direktör Adem Çağlayan'ın da bizzat devrede olduğu bildirildi. Tecrübeli 10 numara, bu sezon boy gösterdiği 22 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

BORÇSUZ BURSASPOR

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, umut dağıttı. Çelik, "11 ayda 1 milyar TL'ye yakın borç kapattık. Süper Lig'de kulüpler borç batağında. Süper Lig'e çıktığımızda borçsuz bir Bursaspor olacak! Hedefimiz Avrupa olacak" diye konuştu.

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