Haberler TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Iğdır FK 1. Lig'de!

1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Iğdır FK 1. Lig'de!

TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK ile Iğdır FK kozlarını paylaştı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılan takım 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu ve adını TFF 1. Lig'e yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 22:29
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1461 Trabzon FK 0-1 Iğdır FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) Iğdır FK 1. Lig'de!

TFF 2. Lig Play-off final müsabakasında Iğdır FK, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselen ekip oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in ceza alanı içerisine ortaladığı topla Mert Örnek kaleyi hedef aldı. Sert şutunda Ömer Kahveci çıkartmayı başardı.

45. dakikada rakibine faul yapan Tunahan Ergül, hakem Volkan Bayarslan'ın kırmızı kart göstermesiyle oyun dışı kaldı.

47. dakikada Bekir Can Kara sol kanattan ceza alanına girerek kaleyi hedef aldı. Taha Can Velioğlu hatalı müdahaleyle topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

88. dakikada Emir Alagöz'ün serbest vuruşunda defanstan seken topu kaleci Furkan Köse kontrol etmeyi başardı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Bahadır Erol, Taha Can Velioğlu, Buğrahan Karslı, Erkan Kömür, Emir Alagöz, Ali Han Tuncer (Kerem Baykuş dk. 58), Tunahan Ergül, Hakan Yeşil (Emirhan Zaman dk. 78), İlhan Depe (Batuhan Kör dk. 78), Atabey Çiçek

Yedekler: Cem Kablan, Arda Akbulut, Caner Aktaş, Sühan Demirel, Selimhan Solmaz, Eren Bektaş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Iğdır FK: Furkan Köse, Enes Alıç, Hasan Hatipoğlu, Tayfun Dingil, Berkan Keskin, Enes Keskin (Mert Çölgeçen dk. 68), Mesut Özdemir, Eyüp Akcan (Mücahit Can Akçay dk.60), Bekir Can Kara (Enes Soy dk. 89), Halil İbrahim Sönmez, Mert Örnek

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Altan Polat, Alperen Kuyubaşı, Süleyman Güneş, Serkan Yavuz, Caner Çavlun, Hakan Yavuz

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Gol: Taha Can Velioglu (dk. 47 k.k) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Tunahan Ergül (dk. 45) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Hakan Yeşil, Emir Alagöz, Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK), Eyüp Akcan (Iğdır FK)

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