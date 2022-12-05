Haberler TFF 2. Lig Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz: Bu bölünmüşlükle bir yere varamayız

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz: Bu bölünmüşlükle bir yere varamayız

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Ömer Furkan Banaz, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Banaz, birlik çağrısı yaptı. İşte ayrıntılar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:24
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz: Bu bölünmüşlükle bir yere varamayız
Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, "Bu bölünmüşlükle maalesef bir yere varamayız. Biz yönetim olarak bu kulübü kapatmaya gelmedik, yaşatmaya geldik. Biz halen buradayız, ısrar ediyoruz. İçine düştüğümüz, bu noktadan çıkmak için bizim yanımızda durulması, bizimle beraber saf tutulması gerekiyor" dedi.

Bursaspor Dergisi'ne konuşan Başkan Ömer Furkan Banaz, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Başkan Banaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Bursaspor'umuzu armasıyla, logosuyla yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu sürecin, bu büyük markanın arkasında durmak zorundayız. Birlikte hareket ederek bir şeyler yapabiliriz. Tüm camianın silkelenerek, hep birlikte mevcut tabloyu görmemiz gerekiyor. Hep birlikte mevcut durumumuza çareler üretmeliyiz. Bu bölünmüşlükle maalesef bir yere varamayız. Biz yönetim olarak bu kulübü kapatmaya gelmedik, yaşatmaya geldik. Biz halen buradayız, ısrar ediyoruz. İçine düştüğümüz bu noktadan çıkmak için bizim yanımızda durulması, bizimle beraber saf tutulması gerekiyor. Bursaspor, çok genç bir kadroyla sahada bir savaş veriyor. Bu savaşın bir anlamı olması için biz elimizden geleni yapıyoruz ve herkesi de bu taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Bu taşı yoldan hep birlikte kaldıracağız. Bu kulüp ve bu şehir içinde bulunduğu durumu hak etmiyor. İçinde bulunduğumuz ve bu şehrin kesinlikle hak etmediği bu durumdan çıkmak için elbirliği yapmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

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