Haberler TFF 2. Lig Karabükspor'da corona virüsü paniği!

Karabükspor'da corona virüsü paniği!

Misli.com 2. Lig takımlarından 'da bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu panik yaşandı. Ardından yapılan ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadı. Kırmızı-mavililer Çarşamba günü Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:07
Karabükspor'da corona virüsü paniği!

'da Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine takıma yapılan ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadı.


Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Pozitif vakaya rastlanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takıma bir kez daha test yapıldı. Yapılan ikinci testte herkesin sonucu negatif çıktı.

Misli.com 2. Grup 7. hafta mücadelesinde Çarşamba günü Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek Kardemir Karabükspor, test sonuçlarını beklediği için 'ya bu sabah hareket etti.

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