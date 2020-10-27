Karabükspor'da corona virüsü paniği!

Kardemir Karabükspor'da Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine takıma yapılan ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadı.



Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, Turgutluspor deplasmanı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Pozitif vakaya rastlanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takıma bir kez daha test yapıldı. Yapılan ikinci testte herkesin sonucu negatif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde 28 Ekim Çarşamba günü Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek Kardemir Karabükspor, test sonuçlarını beklediği için Manisa'ya bu sabah hareket etti.