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1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

1,2 ve 3'üncü ligden haberleri sizler için derledik...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

MİSLİ'DEN TAM 17 CANLI MAÇ

2. ve 3. Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olan Misli.com, canlı maç yayınlarına devam ediyor. Misli. com 2. Lig'de yarın oynanacak tam 17 karşılaşma canlı yayınlanacak. Mücadeleler, Misli. com'un uygulamasından izlenebilecek

ALTINORDU İLK 6'YI İSTİYOR

Yedi haftada 13 puan toplayan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin ilk 6 olduğunu ifade etti. Cumartesi günü Bandırma'yla karşılaşacak ekibinde sarı kart cezalısı Oğulcan'ın yerine Muzaffer oynayacak

SAĞLAM DERT YANDI!

teknik direktörü , koronavirüs nedeniyle her hafta yeni bir kadro yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Her hafta 6-7 oyuncuyu değiştirip oynamak kolay değil. Buna rağmen oyuncuların performansından ve mücadelesinden memnunun. Daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

ALTAY'DA İLDİZ SEVİNCİ

Altay'da 24'ü futbolcu 34 kişinin koronavirüse yakalanması camiayı endişelendirirken, 'in son testinin negatif çıkması camiaya moral oldu. 67 yaşındaki İldiz'in izolasyon sürecinin de perşembe günü sona ereceği ifade edildi. İzmir ekibinin, cuma günü Tuzlaspor'la oynayacağı maçın ertelenmesi bekleniyor.

BİRLİK'TEN TFF İLE ZİRVE

ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; pandemi nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirler, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları gibi gündem maddeleri hakkında TFF ile kulüpler arasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

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