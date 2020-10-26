Haberler TFF 2. Lig TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı

ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı

ile 2. ve 3. Lig değerlendirme toplantısı yaptı. Riva'da Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri , ve , genel sekreter , 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı

() ile 2. ve 3. Lig , 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri , ve , genel sekreter , 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TFF Covid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Covid-19 PCR testleri, Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları gibi gündem maddeleri hakkında TFF ile kulüpler arasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

BİZE ULAŞIN