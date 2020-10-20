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Sarıyer-Ankara maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Corona virüsü kabusu tüm dünyada sürerken, futbol dünyasında da birçok ekibin oyuncu ve personelinde pozitif vakalara rastlanmaya devam ediyor. Son olarak Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 14 futbolcu sonrası Sarıyer-Ankara maçı ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:31
Sarıyer-Ankara Demirspor maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan () önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

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