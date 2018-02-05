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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    lige tutundu

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> lige tutundu

    2. Lig 'ta 'u evinde 3-0 yenerek 7 maç aradan sonra galip gelen , kümede kalma yolunda umutlarını artırdı.

    Sıralamada 14 puanla 17. basamakta yer alan Nazilli'de teknik direktör ise oynanan futboldan memnun kalmadı. 'un henüz 4. dakikada 10 kişi kaldığını ve penaltı kaçırdıklarını belirten Yavuz, "Penaltıyı kaçırdıktan sonraki süreç beni tatmin etmedi. Belki rakip 11 kişi olsaydı daha etkili bir oyun sergilerdik" diye konuştu.

    Gelecek haftalarda daha yüksek bir tempoyla oynamaları gerektiğinin altını çızen , "Bu haftaya kadar üst üste yaşanan kayıplar futbolcularımı olumsuz etkiledi. O yüzden oyuncularıma çok fazla kızamıyorum. Alınan 3 puan elbette çok önemli. Ancak halen eksiklerimiz var ve çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

    Yavuz, penaltı kaçıran Fatih'e de sahip çıktı. Tecrübeli teknik adam, "Fetih Üge Nazilli'nin evladı. Maçtan sora gelip tüm takım arkadaşlarından özür diledi. Hepimiz bu maçı unutup Altay karşılaşmasına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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