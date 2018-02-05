Bucaspor deplasmanda kayıp

Dış sahada sadece 2'nci haftada Eyüpspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 puan yüzü göremedi. Deplasmanda Kocaeli Birilkspor, Amed Sportif ve Keçiörengücü ile berabere kalan İzmir ekibi, Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe Belediyespor, Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ve Hatayspor maçlarını puansız tamamladı.



Deplasmanda 11 gol atabilen Bucaspor, kalesinde ise 24 gol gördü. Teknik direktör Aytekin Sümbül, Emre Toraman ve Emre Özkan gibi iki tecrübeli futbolcunun cezaları yüzünden görev alamadığını belirterek, "Eksiklerimiz bizim için handikap oldu. Kalemizde erken gol gördük. Genç futbolcularımızla mücadele ediyoruz, herkes elinden gelen çabayı gösterecek. Mutlaka bu kaybı telafi edeceğiz. Küme düşme korkumuz yok" açıklamasını yaptı.