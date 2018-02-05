BB Bodrumspor, düşme korkusu yaşıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk sezonunu geçiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme korkusu yaşıyor.
Ligde son olarak Sancaktepe Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Muğla telsilcisi, 17 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı. Oynadığı son 10 maçta yalnız 1 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlı ekip 3 beraberlik, 6 da yenilgi aldı. Bodrumspor, ligde cumartesi günü Amed Sportif'i konuk edeceği maçta çıkış yakalamaya çalışacak.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:06
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Galatasaray, Budowlani'ye konuk oluyor
Toplam 1
Yorum
Aslan VOLEYBOLDEKI IYIYE GIDEN DURUM YÖNETIMLERDEN COK VOLEYBOLUN ICINDEN GELEN G.SARAYLI ESKI VOLEYBOLCÜLERIN KATKISI ILE
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Eray’a yine tepki
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Yorum
Meth muslerada cok kritik hatalar yapıyo ama cogu zamanda ipten alıyo takımı.herkes hata yapar önemli olan iyi kalecimi kötü kalecimi bu.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 1
Yorum
Adelet zamanı Caner'e video dan 6 maç verenler bakalım buna ne verecekler merakla izliyorummm
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