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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    BB Bodrumspor, düşme korkusu yaşıyor

    BB Bodrumspor, düşme korkusu yaşıyor

    2'nci Lig 'ta ilk sezonunu geçiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme korkusu yaşıyor.

    Ligde son olarak Sancaktepe Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Muğla telsilcisi, 17 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı. Oynadığı son 10 maçta yalnız 1 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlı ekip 3 beraberlik, 6 da yenilgi aldı. Bodrumspor, ligde cumartesi günü Amed Sportif'i konuk edeceği maçta çıkış yakalamaya çalışacak.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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