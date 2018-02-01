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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'ye bir darbe daha! Resmen bitti

    Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti

    PKK propagandası yapan 'ye verilen ömür boyu men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı. Bu kararla Naki'nin Türkiye'deki futbol kariyeri bitmiş oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, (PFDK) tarafından TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu 'ye verilen ömür boyu men cezasını onama kararı aldı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tahkim Kurulu, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'nın Deniz Naki'ye verdiği 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasının, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetine çevrilmesi yönündeki kararını onadı.

    Kurul, Fenerbahçe'nin aldığı 195 bin liralık para cezasını onarken, 15 bin liralık cezasını ise kaldırdı.

    Tahkim Kurulunun, takımlarından Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Mamadou Fofana'nın 2 maçlık men cezasını da onadığı bildirildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:40
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