Flaş karar! Maça çıkmadılar!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19.hafta maçında Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına deplasman ekibi çıkmadı ve şehri terk etti.
Deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşmak için dün Sivas'a gelen Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kendi taraftarına uygulanan deplasman yasağını iddia ederek maça çıkmama kararı aldı. Kampa girdiği otelde maçı beklemeye başlayan Amed, takım otobüsü boş şekilde stada gönderildi. Taraftar yasağı nedeniyle takım kaldığı otelden ayrılarak yoğun güvenlik önlemleri arasında Sivas'tan ayrıldı.
Maçı bekleyen Sivas Belediyespor ise karşılaşmanın hakemleriyle birlikte mücadelenin başlama saatinde sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, sahaya 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle de hakemler tekrar soyunma odasına gitti. Sivas Belediyesporlu futbolcular ise sahanın ortasında asker selamı verdi.
Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Karaman, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:
"Amedspor bu müsabakaya çıkmadı. Gerekçesini bilmiyoruz. Bize resmi olarak bir şey bildirmediler. Biz Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı her şeyimizi hazırladık. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve devletin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Sivas Belediyespor olarak sahaya çıktık. Her şeyimiz hazırdı. Fakat Amedspor kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadılar. Gerekçelerini bize resmi olarak bildirmedikleri için ne sebeple maça çıkmadıklarını bilmiyoruz. Bunu en iyisi kendileri ve federasyon bilir. Biz daha sonra federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz."
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:26
-
Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li Eger ts bursanin smpyn oldugu yil FByi engellemeseydi FB smpyn olacakti sonrasinda 2010-2011 ts smpynlugunu engellleyip FB smpyn oldu olay
-
Belhanda Almanya yolcusu!
Toplam 13
Yorum
gs1905 patonu alın.
-
Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Toplam 2
Yorum
md Yalancı Rıza hoca.hani bjk nin hiçbir futbolcusunu istemiyoruz demişti.Bjk nin futbolcularını beğenmiyor havasında.İçinde kin yatıyor bunun
Flaş karar! Maça çıkmadılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.