Flaş karar! Maça çıkmadılar!

Deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşmak için dün Sivas'a gelen Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kendi taraftarına uygulanan deplasman yasağını iddia ederek maça çıkmama kararı aldı. Kampa girdiği otelde maçı beklemeye başlayan Amed, takım otobüsü boş şekilde stada gönderildi. Taraftar yasağı nedeniyle takım kaldığı otelden ayrılarak yoğun güvenlik önlemleri arasında Sivas'tan ayrıldı.



Maçı bekleyen Sivas Belediyespor ise karşılaşmanın hakemleriyle birlikte mücadelenin başlama saatinde sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, sahaya 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle de hakemler tekrar soyunma odasına gitti. Sivas Belediyesporlu futbolcular ise sahanın ortasında asker selamı verdi.



Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Karaman, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:



"Amedspor bu müsabakaya çıkmadı. Gerekçesini bilmiyoruz. Bize resmi olarak bir şey bildirmediler. Biz Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı her şeyimizi hazırladık. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve devletin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Sivas Belediyespor olarak sahaya çıktık. Her şeyimiz hazırdı. Fakat Amedspor kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadılar. Gerekçelerini bize resmi olarak bildirmedikleri için ne sebeple maça çıkmadıklarını bilmiyoruz. Bunu en iyisi kendileri ve federasyon bilir. Biz daha sonra federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz."