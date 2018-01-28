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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Düelloda kazanan Buca

    Düelloda kazanan Buca

    Sarı-lacivertiler, yenik duruma düştüğü maçta Eyüpspor’u İlyas (2) ve Onur’un golleriyle 3-2 devirdi

    TFF 2. Lig 19. hafta mücadelesinde Bucaspor, evinde ağırladığı Eyüpspor'u 3-2 devirmeyi başardı. 15'te Mehmet'in golüyle geri düşen sarı-lacivertliler, 21'de İlyas'ın penaltısıyla skoru eşitledi. 45+1'de ikinci golünü kaydeden İlyas takımını öne geçirdi: 2-1. 48'de Onur aradaki farkı ikiye çıkartırken, asist maça damgasını vuran İlyas'tan geldi. 66'da konuk ekipte Atakan'ın kafası skoru belirledi: 3-2. Buca, bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Eyüp 18'de kaldı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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