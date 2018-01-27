Gerçekleşen toplantıda konuşan Batuhan Karadeniz, "Öncelikle ben Sakaryaspor kulübünden hiç ayrılmadım. Sakaryaspor'dan ayrıldığımı da belirtmedim. Gerek başkanlarım, hocam da başta olmak üzere böyle bir durum olmadı. Ben yönetimden kendi adıma izin istemiştim bazı sebeplerden dolayı. Ondan sonrada geri geldim. Başkanım bir basın toplantısında inanmayanlar gitsin demişti ben inandığım için geri geldim. İnanmayanların arasında olmak istemedim. Hocam da sağ olsun bana olumlu baktı. Sezon başında Sakaryasporla anlaşırken başkan ve yönetim kuruluna bir söz verdik. Şartlar ne olursa olsun takımımızın başında olacağız dedik. Vicdanımın rahat olması için tekrardan geri geldim. Şampiyonluğa inancım olduğu için geri geldim. gereken cevabı gerektiği yerde her futbolcunun vermesi gerektiği yerde sahada bende vereceğim. Bunu gerek kamuoyu gerek ise Sakaryaspor taraftarı Tatangalar da görecekler" dedi.



Korukır: Döndüğüne çok sevindim

Teknik Direktör Engin Korukır ise yaptığı açıklamada, "Biz kimseyi yollamadık. Batuhan çok düzgün ve o kadar da saf bir çocuk. Yıllarca birçok futbolcu ile çalıştım. Döndüğüne çok sevindim. Bazen insanlar gencide, yaşlısı da doğruyu bulurken, güzel düşünerek bulurlar. Batuhan kardeşimizde çok güzel düşünmüş. Çünkü büyük bir camianın futbolcusu. Allahın izni ile çok güzel bir transfer yapmış olduk tekrar. Batuhan'ın dönüşü hem takımımız açısından hem de arkadaşları tarafından çok güzel olacaktır" diye konuştu.