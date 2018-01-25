'Kahramanmaraşlı hakem' krizi!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçta Kahramanmaraş bölge hakemi Ali Karatutlu'yu görevlendirirken, Silivrispor cephesi bu karara tepki gösterdi. 9 puanla ligin son sırasında bulunan Silivrispor, kendisinden 3 basamak yukarıda yer alan 15 puanlı Kahramanmaraşspor ile küme düşme yarışında kıyasıya bir rekabet sürdürürken, Silivrispor cephesi bu rekabetten ötürü, Kahramanmaraşlı olan Ali Karatutlu'nun Karşıyaka maçını yönetmesine tepki gösterdi ve TFF'ye hakem değişikliği başvurusunda bulundu.



?Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, TFF'ye gönderdiği dilekçede, "TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 27/01/2018 Cumartesi günü oynayacağımız Karşıyaka müsabakasına atanan Ali Karatutlu isimli hakemimizin iyi niyetli maç yöneteceğinden şüphemiz yoktur. Hakemin, ligdeki rakibimiz olan Kahramanmaraşspor ile aynı bölgeden olmasından ötürü kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle değiştirilmesini talep etmekteyiz" dedi.

TFF'nin bu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.