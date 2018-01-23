Sakaryaspor'a Osmanlıspor'dan takviye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Osmanlıspor'dan Cenk Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından Osmanlıspor'a transfer olan Cenk Kaplan, kulübünün kadrosunda daralmaya gitmesi nedeniyle TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer oldu.
Ligin ilk yarısında Bugsaş'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Sakaryaspor gibi güçlü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Cenk Kaplan, ''Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde yaşadığım şampiyonluk sevincini burada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Grubumuzda zorlu rakiplerimiz var ancak Sakaryaspor gibi köklü bir kulübün hedefi her zaman zirvedir. Hedefimiz, şanlı kulübü yeniden eski günlerindeki başarılarına ulaştırmak'' dedi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 16:55
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Sakaryaspor'a Osmanlıspor'dan takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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