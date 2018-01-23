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    23 Ocak 2018, Salı
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    'a 'dan takviye

    Sakaryaspor'a Osmanlıspor'dan takviye

    2'nci Grup ekiplerinden , 'dan 'ı kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından 'a olan , kulübünün kadrosunda daralmaya gitmesi nedeniyle 2'nci Grup ekiplerinden 'a transfer oldu.

    Ligin ilk yarısında Bugsaş'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Sakaryaspor gibi güçlü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

    Cenk Kaplan, ''Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde yaşadığım şampiyonluk sevincini burada yaşamak için sabırsızlanıyorum. Grubumuzda zorlu rakiplerimiz var ancak Sakaryaspor gibi köklü bir kulübün hedefi her zaman zirvedir. Hedefimiz, şanlı kulübü yeniden eski günlerindeki başarılarına ulaştırmak'' dedi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:55
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