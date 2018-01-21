Sakaryaspor, Karşıyaka'yı deplasmanda devirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Battal'ın ceza alanı dışından şutu yandan auta çıktı.



22'nci dakikada Sakaryaspor hızlı hücuma çıktı. Ramazan Civelek'in sol çaprazdan şutu üstten auta gitti.



40'ıncı dakikada Karşıyakalı Hakan kaleyi yokladı, ancak top yandan auta çıktı.



57'nci dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Hakan'ın ceza sahasına girmeden sert şutu yan direkte patladı.



59'uncu dakikada konuk takım tehlekili geldi. Sakaryasporlu Mahir'in ceza sahası dışından şutu yan direğe çarpıp auta çıktı.



62'nci dakikada Karşıyakalı Tayfun sol kanattan sıfıra inip ortasını yaptı ancak altı pasta bomboş pozisyondaki Hakan topa dokunamadı.



87'nci dakikada Sakaryaspor'un golü geldi. Serdar Ümit kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa çok sert vurdu. Top kaleci Erhan'ın müdehalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

Maç bu skorla sona erdi.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Ejder Yapıcı (xx), Mert Türk (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Mustafa Değirmenci (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Mustafa Aşan (x), Harun (xx) (Dk. 90 Fatih), Battal (x) (Dk. 80 Fatih x), Mahmut (x), Tayfun (xx), Hakan (x)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Ramazan Sal (xx), Cem (x) (Dk. 57 Fikret xxx), Serdar Ümit (xxxx), Ramazan Çevik (xx), Ferhat (xxx), Ramazan Civelek (xxx) (Dk. 90 Görkem), Karahan Yasir (xx), Mahir (xx) (Dk. 68 Coşkun xx), Tufan (xx), Burak (xx)

GOL: Dk. 87 Serdar Ümit (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Mahir, Burak, Ramazan Sal (Sakaryaspor)