Karşıyaka Kulübüne destek çalışmaları
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, futbol şubesini şirketleştirme projesini hayata geçirmeyen Karşıyaka Kulübünün eski borçlularıyla görüşülüp borcun makul bir seviyeye indirilmesi halinde futbol ve basketbol şubelerine talip olacaklarını bildirdi.
Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka camiasından gelen talep üzerine, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Kulübün borcunun 60 milyon lira olduğunu kaydeden Sancak, tüm alacaklılarla görüşülerek borcun makul bir seviyeye çekilmesi durumunda, futbol ve basketbol şubelerine talip olacaklarını ifade etti.
Sancak, İzmir'e duydukları sorumluluk nedeniyle bu adımı atmak istediklerini belirterek "Bu şehirde kazanıp, bu şehre geri verebilmesini bilmeliyiz." ifadesini kullandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 puanla düşme hattında bulunan futbol takımının transfer yasağı kalkmadığı takdirde, 18 puanının daha silinme riskinin bulunduğunu hatırlatan Sancak, artık alacaklıların ciddi olarak fedakarlık yapması gerektiğini bildirdi.
Mesut Sancak, 20-21 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongrede, ortak akıl ışığında tüzük değişikliği ile şirketleşme kararı beklediklerini, bu süreçte borç tutarının makul bir çizgiye çekilmesini istediklerini, fedakarlığı sadece Folkart'tan beklemenin doğru olmadığı kaydetti.
Karşıyaka Kulübünde 15 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve bir komite kurulmuştu. Komitenin yapacağı görüşmelerin ardından onay için olağanüstü genel kurul yapılması planlanıyordu. Ancak şirketleşme çalışmalarının sonuçlanmadığını açıklayan mevcut yönetim kurulu seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:14
-
Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
-
UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
-
Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
Karşıyaka Kulübüne destek çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.