Karşıyaka Kulübüne destek çalışmaları

Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka camiasından gelen talep üzerine, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Kulübün borcunun 60 milyon lira olduğunu kaydeden Sancak, tüm alacaklılarla görüşülerek borcun makul bir seviyeye çekilmesi durumunda, futbol ve basketbol şubelerine talip olacaklarını ifade etti.

Sancak, İzmir'e duydukları sorumluluk nedeniyle bu adımı atmak istediklerini belirterek "Bu şehirde kazanıp, bu şehre geri verebilmesini bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 puanla düşme hattında bulunan futbol takımının transfer yasağı kalkmadığı takdirde, 18 puanının daha silinme riskinin bulunduğunu hatırlatan Sancak, artık alacaklıların ciddi olarak fedakarlık yapması gerektiğini bildirdi.

Mesut Sancak, 20-21 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongrede, ortak akıl ışığında tüzük değişikliği ile şirketleşme kararı beklediklerini, bu süreçte borç tutarının makul bir çizgiye çekilmesini istediklerini, fedakarlığı sadece Folkart'tan beklemenin doğru olmadığı kaydetti.

Karşıyaka Kulübünde 15 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve bir komite kurulmuştu. Komitenin yapacağı görüşmelerin ardından onay için olağanüstü genel kurul yapılması planlanıyordu. Ancak şirketleşme çalışmalarının sonuçlanmadığını açıklayan mevcut yönetim kurulu seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı.