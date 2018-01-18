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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'da gözler Muharrem'de

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>'da gözler Muharrem'de

    2'nci Lig 'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak 'ın en büyük gol umudu Cengiz olacak.

    Siyah-beyazlılarda sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının son 4 haftasında forma giyemeyen, ikinci yarının da bir bölümünde de yer alamayacak forvet oyuncusu Murat Uluç'un yokluğunda 'a büyük iş düşecek. 30 yaşındaki futbolcunun göstereceği performans şampiyonluk yarışındaki 'ın kaderini belirleyecek.

    Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Muharrem, ilk yarıda 11 maçta 2 gol atabildi. Murat Uluç'un başarılı performansı nedeniyle genellikle yedek kulübesinde bekleyen golcü oyuncu, eline geçen fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü'nde şampiyonluklar yaşayan Muharrem, 2'nci Lig'de toplam 256 maçta 78 gol kaydetti. Golcü oyuncu ilk yarıda Ottocool Karagümrük ve penaltından Gümüşhanespor filelerini birer kez sarstı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:47
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