Menemen Belediyespor'da liderlik gitti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4'üncü mağlubiyetini alan Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakiplerinin kazanmasıyla 5 hafta sonra liderlikten oldu. Sarı-lacivertlilerin kıyasıya çekiştiği Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor'u evinde 4-0 yenerek koltuğu devraldı. Hatayspor da Bucaspor engelini aynı skorla aşıp 44 puana ulaştı ve Menemen Belediyespor'un ensesine yapıştı. Diğer rakip Sivas Belediyespor haftayı puansız kapatırken, 5'inci sıradaki Keçiörengücü de Tokatspor'u 5-0'la geçti. Teknik direktör Suat Kaya zorlu bir sezon gaçirdiklerini belirterek, "İnegölspor yenilgisini telafi edip yeniden ilk sıraya çıkacağız. Önemli olan sezon sonunda ligi zirvede bitirmek" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
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Büyü bozuldu mu!
Toplam 7
Yorum
Aslan BÜYÜ FILAN NEDIR KALEDE DEFOLU MUSLERA KANATTA KOSAMIYAN TEK NESEF YASIN 10NUMARA FEGHOULI OLURSA SIVASDA IYI OLUNCA SONUC ORTADA
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Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
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1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
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