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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da liderlik gitti

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da liderlik gitti

    2'nci Lig 'ta cumartesi günü İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4'üncü mağlubiyetini alan , zirve yarışındaki rakiplerinin kazanmasıyla 5 hafta sonra liderlikten oldu. Sarı-lacivertlilerin kıyasıya çekiştiği Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor'u evinde 4-0 yenerek koltuğu devraldı. Hatayspor da Bucaspor engelini aynı skorla aşıp 44 puana ulaştı ve 'un ensesine yapıştı. Diğer rakip Sivas Belediyespor haftayı puansız kapatırken, 5'inci sıradaki Keçiörengücü de Tokatspor'u 5-0'la geçti. Teknik direktör zorlu bir sezon gaçirdiklerini belirterek, "İnegölspor yenilgisini telafi edip yeniden ilk sıraya çıkacağız. Önemli olan sezon sonunda ligi zirvede bitirmek" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:28
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