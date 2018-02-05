Altay bir ileri, bir geri
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1-0 öne geçtiği Şanlıurfaspor deplasmanında 45+1 ve 90+2. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Altay, ligdeki istikrarsız gidişini sürdürdü.
Lider Gümüşhanespor'un 6 puan gerisine ve 3. sıraya düşen 36 puanlı İzmir ekibi, bu sezon bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. Siyah-beyazlılar sadece ilk 2 haftada ve 12 ile 13. haftalarda üst üste iki maç kazanabildi. Şampiyonluk yarışında ritim tutturamayan Altay, art arda zaferlere imza atarak zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.
Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan İzmir temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluk hedeflerinde sapma olmadığını dile getirdi. Fikstür avantajını ellerine aldıklarını, rakiplerin kendilerine göre daha zorlu bir periyoda girdiğini anlatan Taşdemir, "Şanlıurfa'da iki takım da kazanmaya yakındı, son anda golü biz yedik. Bu haftadan itibaren galibiyet serisi başlatacağız" dedi.
Siyah-beyazlılarda son antrenmanda sağ dizinden sakatlanan Muharrem'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:40
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Rodrigues, Almanya yolcusu!
Toplam 14
Yorum
gs avrupa piyasasının çok yüksek olduğu yerdeve genç ve iyi adamını 25 m eurodan den aşağı satmıcaksin
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 4
Yorum
halo sakat topçu almada fenerin eline kimse su dökemez..sırada kim var acaba van basten olabilirmi
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 8
Yorum
metinn ya birakin muslera yildiz olsa turkiyede isi ne gecelim eray iyi bir kaleci olsa on defa keserdi muslerayi carrosso bile musleradan iyidir
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