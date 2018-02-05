Fethiyespor galibiyeti unuttu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta lider Gümüşhanespor'a 4-1 mağlup olan Fethiyespor kötü gidişe bir türlü son veremedi. Dış sahada üst üste 3. yenilgisini alan lacivert-beyazlıların galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş'in de geleceği tartışılmaya başladı. Ara transfer döneminde yaptığı 15 oyuncu takviyesiyle kadrosunu güçlendiren Fethiyespor, evinde oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:15
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 2
Yorum
GFB bjk bosuna almaktan vazgeçmemiş bu adami. Yine yedik kazigi!!! Bi gidemedin be Baskan.
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 7
Yorum
poyraz direkt kırmızı kart görürse kupada çeker cezasını..sarı karttan alınan ceza ligi ilgilendirir
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Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 2
Yorum
gs4ever solda linnes varken transfere gerek yoktu. bu kafayla gidilirse yine 2 sene selcuk donk izleyecez.tudoru cok arayacagiz anlasilan
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