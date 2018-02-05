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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    galibiyeti unuttu

    Fethiyespor galibiyeti unuttu

    2. Lig 'ta deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta lider Gümüşhanespor'a 4-1 mağlup olan kötü gidişe bir türlü son veremedi. Dış sahada üst üste 3. yenilgisini alan lacivert-beyazlıların galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Fethiyespor'da teknik direktör 'in de geleceği tartışılmaya başladı. Ara transfer döneminde yaptığı 15 oyuncu takviyesiyle kadrosunu güçlendiren Fethiyespor, evinde oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:15
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