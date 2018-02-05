Karşıyaka'nın sevinci kısa sürdü

Grupta Kahramanmaraşspor, evinde Karagümrük'ü tek golle yenerek Karşıyaka ile olan puan farkını tekrar 3'e çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, bu skorla üst üste 17'nci haftayı düşme barajında tamamladı. Nazilli Belediyespor, maçın büyük bölümünü 9 kişiyle oynayan Niğde Belediyespor'u 3-0 yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 17'nci sıradaki siyah-beyazlılar, 16'ncı Karşıyaka'yla olan farkını 1 puana düşürdü. İzmir temsilcisini sevindiren tek sonuç, Fethiyespor'un lider Gümüşhanespor'a 4-1 yenilmesi oldu. Karşıyaka ile düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye arasındaki puan farkı 1'e düştü.