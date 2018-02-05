CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka'nın sevinci kısa sürdü

    Karşıyaka'nın sevinci kısa sürdü

    2'nci Lig 'ta cumartesi günü Bandırmaspor'la golsüz berabere kalarak maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıkan Karşıyaka, pazar günü en yakın rakiplerinin kazanmasıyla demoralize oldu.

    Grupta Kahramanmaraşspor, evinde Karagümrük'ü tek golle yenerek Karşıyaka ile olan puan farkını tekrar 3'e çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, bu skorla üst üste 17'nci haftayı düşme barajında tamamladı. , maçın büyük bölümünü 9 kişiyle oynayan Niğde Belediyespor'u 3-0 yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 17'nci sıradaki siyah-beyazlılar, 16'ncı Karşıyaka'yla olan farkını 1 puana düşürdü. İzmir temsilcisini sevindiren tek sonuç, Fethiyespor'un lider Gümüşhanespor'a 4-1 yenilmesi oldu. Karşıyaka ile düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiye arasındaki puan farkı 1'e düştü.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'nın sevinci kısa sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN