Bandırmaspor'da Mustafa Uğur istifa etti

Bandırmaspor'un TFF 1'inci Ligi'nde mücadele ettiği dönemin son 5 maçında takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Uğur, takım küme düşmesine karşın görevini sürdürerek TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20 karşılaşmada takımın başında oldu. Özellikle ligin ikinci yarısında alınan Niğdespor yenilgisi ve Silivrispor, Karşıyaka beraberliklerinin ardından Mustafa Uğur görevinden istifa etti.



TAKIMIN BAŞINA FARUK AHLATLI GEÇTİ

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, Uğur ile dostane bir şekilde ayrıldıklarını vurgularken, bugün itibariyle teknik direktör arayışlarına başladıklarını söyledi. Takımın başına altyapı sorumlusu Faruk Ahlatlı'nın getirildiğini belirten Rüzgar, "Hocamız, ligin ikinci yarısında yaşanan puan kayıplarından sonra kulübümüze bundan sonra yararlı olamayacağını belirtip istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuzca da istifası uygun bulunarak sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Mustafa Uğur hocamıza ve ekibine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktör arayışımızı en kısa sürede sonuçlandırıp şampiyonluk hedefi ile maçlarımıza devam edeceğiz" dedi.



TEŞEKKÜRLERLE VEDA ETTİ

Teknik direktör Mustafa Uğur da yaptığı açıklamada, geldiği günden bugüne kadar kendisine destek olanlara teşekkür edip, Bandırmaspor'a başarılar diledi. Uğur, "Bandırmaspor'a geldiğimiz günden bugüne kadar geçen süre içinde bizden desteğini esirgemeyen sayın Belediye Başkanımız Dursun Mirza başta olmak üzere eski kulüp başkanımız Erhan Elmastaş ve şimdiki kulüp başkanımız Hasan Çakmak, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp personelimiz, basın mensupları ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bandırmaspor taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Sezon sonunda TFF 1. Lig'e çıkacaklarına canı gönülden inanıyor ve Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.