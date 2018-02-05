Zonguldak Kömürspor'da Demir, istifa etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, istifa etti.
Dün sahasında karşılaştığı Konya Anadolu Selçukspor ile 0-0 berabere kalan Zonguldak Kömürspor, 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Geride kalan 20 haftada 25 puanla 12'nci sırada bulunan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, takımının önünü açmak için istifa ettiğini açıkladı. 2 yıl önce Zonguldak Kömürspor'un başına geçen Şenol Demir, takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yaparak 2'nci Lige çıkarma başarısını göstermişti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:55
-
Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 5
Yorum
JARDEL TODORU COK ARIYACAKSIN GALATASARAY TUDOR OLSA NDİAYE SATILMAZDI TERİM BELHANDAYA TAKMIS KAFAYI YEDEK SOKUYOR DONK TA NE BULDU ANLAMIS DGLİM
-
Uslu'dan ikinci açıklama: "Dün gece sözlerim..."
Toplam 2
Yorum
Gslı Bu sene maşallah bütün kulüpler birbirlerini şampiyon yapmak için uğraşıyor...Futbolumuz koca bir sıfır..Bjk dahi eski günlerinde değil.
-
Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 10
Yorum
engin ozkahyanin rapor hazirlamasini gecceniz. kural degisti beyler. dudak okumadan en az 6 mac bekliyoruz..
Zonguldak Kömürspor'da Demir, istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.