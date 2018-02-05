Zonguldak Kömürspor'da Demir, istifa etti

Dün sahasında karşılaştığı Konya Anadolu Selçukspor ile 0-0 berabere kalan Zonguldak Kömürspor, 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Geride kalan 20 haftada 25 puanla 12'nci sırada bulunan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, takımının önünü açmak için istifa ettiğini açıkladı. 2 yıl önce Zonguldak Kömürspor'un başına geçen Şenol Demir, takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yaparak 2'nci Lige çıkarma başarısını göstermişti.