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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da Demir, istifa etti

    Zonguldak Kömürspor'da Demir, istifa etti

    TFF 2'nci Lig 'ta mücadele eden 'da Teknik Direktör Şenol Demir, istifa etti.

    Dün sahasında karşılaştığı Konya Anadolu Selçukspor ile 0-0 berabere kalan , 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Geride kalan 20 haftada 25 puanla 12'nci sırada bulunan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, takımının önünü açmak için istifa ettiğini açıkladı. 2 yıl önce Zonguldak Kömürspor'un başına geçen Şenol Demir, takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yaparak 2'nci Lige çıkarma başarısını göstermişti.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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