Afyonspor liderlik koltuğuna oturdu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden AFJET Afyonspor, ligin 20. haftasına 47 puan ile lider girerken, mor menekşelerin lig boyunca sadece 1 defa mağlubiyet almaları ise dikkatlerden kaçmadı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:59
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Toplam 5
Yorum
JARDEL TODORU COK ARIYACAKSIN GALATASARAY TUDOR OLSA NDİAYE SATILMAZDI TERİM BELHANDAYA TAKMIS KAFAYI YEDEK SOKUYOR DONK TA NE BULDU ANLAMIS DGLİM
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 10
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engin ozkahyanin rapor hazirlamasini gecceniz. kural degisti beyler. dudak okumadan en az 6 mac bekliyoruz..
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