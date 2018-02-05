Kulüp binasında silah sesleri
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu.
Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu. Uzun ve Sefercik acilen Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun ve Sefercik'i vuranın; daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkartılan ancak İŞKUR başvurusu sonrasında yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 3
Yorum
BJK TABİ CANIM TABİ.HAKEMLERE DUA EDİN.HAKEMLER OLMASA KARABÜKLE KAFA KAFAYA KÜMEYE OYNUYORDUNUZ.ŞAKA GİBİ BİDE ŞİKAYETÇİLER
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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