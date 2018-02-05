Kulüp binasında silah sesleri

Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu. Uzun ve Sefercik acilen Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Uzun ve Sefercik'i vuranın; daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkartılan ancak İŞKUR başvurusu sonrasında yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.