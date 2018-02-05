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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kulüp binasında silah sesleri

    Kulüp binasında silah sesleri

    İkinci Lig 'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu.

    Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu. Uzun ve Sefercik acilen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uzun ve Sefercik'i vuranın; daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkartılan ancak başvurusu sonrasında yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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