Mertcan geldi, Üstün Bilgi gitti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da devre arası transferler devam ediyor.
ÜSTÜN BİLGİ İLE YOLLAR AYRILDI
Devre arası transferlerinde bordo beyazlı formayı 1 yıldır terleten Üstün Bilgi ile de yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan transfer edilen Üstün Bilgi ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı öğrenildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:52
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
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