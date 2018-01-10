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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Mertcan geldi, gitti

    Mertcan geldi, <a href="/index/ustun-bilgi?id=504ee1b7-f4bf-453e-9e2a-a10914db88c5" class="" rel="tag">Üstün Bilgi</a> gitti

    2. Lig 'ta mücadele eden Bandırmaspor'da devre arası transferler devam ediyor.

    Sezon başında Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılarak imzalar atıldı. Bandırmaspor transfer komitesi ile Mertcan ve Trabzonspor arasında yapılan görüşmeler sonrası sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan , Bandırmaspor'un Antalya kampına katıldı.

    ÜSTÜN BİLGİ İLE YOLLAR AYRILDI
    Devre arası transferlerinde bordo beyazlı formayı 1 yıldır terleten ile de yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Altınordu'dan transfer edilen ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı öğrenildi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:52
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