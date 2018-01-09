Altay'ın umudu Ozan Sol
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı bulunmasına rağmen şampiyonluk adayı olan Altay'ın ikinci yarıdaki en önemli kozlarından birisi sağ kanat oyuncusu Ozan Sol olacak.
Sezon başında Grandmedical Manisaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun Antalya kampında çok iyi çalıştığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Ozan, ilk yarıda takıma yeterince katkı sağlayamadı, ancak ikinci devrede patlama yapacağına inanıyorum. Kampta, hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında çok istekli. Kendisinden memnunuz. Ozan'ı yeni transfer olarak görüyoruz" dedi. Altay formasıyla 1 golü bulunan Ozan Sol, daha önce 2'nci Lig'de Altınordu ve Manisaspor formalarıyla iki şampiyonluk yaşadı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:57
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
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Yorum
ÖMER CEVHER BİR ZAMANLAR TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ OLAN ONUR KIVRAK, ŞİMDİ TÜRKİYENİN EN KÖTÜ KALECİSİDİR. ARTIK BUNU KABULLENİP ONUR DEVRİNİ KAPATMALI
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
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Yorum
metinn sanirim sn terim gitmesini istiyor selcuktan ne fazlasi var diyen kimdi bence gule gule diyelim Ndiaye ye
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
öğretici ingilizler paraya para demiyor 50 milyon euro verirlerse verilsin ! 18 milyon euroya 2019 sonunda alırlar ancak !
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