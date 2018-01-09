Karşıyaka'da Abdülhamit ve Mahmut telaşı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka, takımdan ayrılma tehlikesi bulunan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut'u kadroda tutmanın yollarını arıyor.
Alacaklarının yatırılmaması üzerine serbest kalma hakkı kazanan ancak yönetimin sunduğu yeni ödeme planı nedeniyle beklemeye geçen iki futbolcuya perşembe gününe kadar 50'şer bir TL ödeme yapılması gerekiyor. 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan yönetim, geçtiğimiz günlerde ücretlerinde iyileştirme koşuluyla iki oyuncuya yeni sözleşme imzalama teklifinde bulundu.
Yönetim daha önce kulübe alacakları nedeniyle ihtarname çeken futbolculardan ön libero Mustafa Aşan ve kaleci Erhan'la anlaşmış, forvet Can ise takımdan ayrılmıştı. Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle kulübe gelmesi beklenen puan silme cezaları için henüz somut bir adım atılmadı. Kulübün şirketleşmesi konusunda futbola talip olan Nazım Torbaoğlu ve basketbolu devralması beklenen Yaşar Holding'in ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Kaf-Kaf, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Tire 1922'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılıların golünü 70. dakikada Battal frikikten kaydetti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:36
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Sürpriz takas! Latovlevici...
Toplam 1
Yorum
Aslan BU TAKAS COK IYI OLUR HATTA DONK'DA GIDEBILIR
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 3
Yorum
Aslan FUTBOLDA DERBY VE IYI RAKIPLER KARSISINDA HEZIMETE UGRADIK ,BASKETBOL VE VALEYBOLDA BASARI SIFIR BELKIDE KÜME DÜSECEGIZ NEDEN DURSUN ÖZBEK?
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Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı başakşehir ligteki en büyük rakibimiz bu yıl eğer başakşehir e giderse arda galatasaray taraftarı için biter ve gider kendi bilir
Karşıyaka'da Abdülhamit ve Mahmut telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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