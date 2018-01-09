Bucaspor'da İbrahim sancısı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da kanat oyuncusu İbrahim Şirin'in kulağından rahatsızlanması teknik heyeti endişelendirdi.
Kulakta kristal kayması sorunu yaşayan genç futbolcunun baş dönmesi şikayeti nedeniyle 4 gündür idmanlara katılamadığı bildirildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, İbrahim'in istirahat ettiğini belirterek, "Oyuncumuzun tedavisi sürüyor. Bir an önce İbrahim'in sağlına kavuşacağını umuyoruz. İbrahim dışında sakat futbolcumuz yok, tam kadro çalışıyoruz" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:01
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 3
Yorum
Kar Başkanın havasından geçilmiyor. O eller cepten çıkmalı.
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Fener'den Sturridge bombası!
Toplam 2
Yorum
Yine Kiralık :) Yahu yeter artık kiralık kiralık!!! bonservisiyle alın birazda nedir bu kiralık sevdası!!! sanki ev kiralıyor!
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 6
Yorum
bjk advers Beşiktaşta oynamanın değerini ağırlığını ciddiyetini hala kavrayamamış oğuzhan için fazla düşünmeye gerek olmadan kendisine yol verilmelidir
Bucaspor'da İbrahim sancısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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