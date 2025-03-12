A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu

Mücadelede Karadağ'dan Ivan Pavicevic ile Milos Raznatovic hakem ikilisi görev aldı. Karşılaşmanın hemen başında milliler hücumda etkili başladı ve art arda sayılar aldı. Savunmada atakları keserken hücumda da etkili olan milliler, ilk 5 dakikalık bölümü 4-2'lik üstünlükle geçti.

5 dakikalık bölümün ardından oyuna ağırlığını koyan İsviçre, 15'inci dakika sürerken 8-8 eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından iki takım da karşılıklı goller bulurken, 18'inci dakikada İsviçre 11-9 öne geçti.

Devrenin sonlarında hücumda Türkiye'yi durdurmayı başaran İsviçre, yaptığı ataklarda ilk yarıyı 21-16 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf konuk ekip İsviçre oldu. İkinci yarıda Türkiye 18 sayı alırken, İsviçre 17 sayı alarak, karşılaşmadan 38-34'lük skorla galip ayrıldı.

A Milli Takım'ın İsviçre karşısındaki skor dağılımı ise şöyle oluştu: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 2

Milliler, 4'üncü maçını 16 Mart Pazar günü Winterthur kentindeki AXA Arena'da Türkiye saati ile 18.00'de oynayacak.