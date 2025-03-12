  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Hentbol A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu

A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu

Erkekler EURO 2026 Elemeleri 7’nci Grup’ta mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelerdeki 3’üncü maçında Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu’nda İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 23:02 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 23:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu

Mücadelede Karadağ'dan Ivan Pavicevic ile Milos Raznatovic hakem ikilisi görev aldı. Karşılaşmanın hemen başında milliler hücumda etkili başladı ve art arda sayılar aldı. Savunmada atakları keserken hücumda da etkili olan milliler, ilk 5 dakikalık bölümü 4-2'lik üstünlükle geçti.

5 dakikalık bölümün ardından oyuna ağırlığını koyan İsviçre, 15'inci dakika sürerken 8-8 eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından iki takım da karşılıklı goller bulurken, 18'inci dakikada İsviçre 11-9 öne geçti.

Devrenin sonlarında hücumda Türkiye'yi durdurmayı başaran İsviçre, yaptığı ataklarda ilk yarıyı 21-16 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf konuk ekip İsviçre oldu. İkinci yarıda Türkiye 18 sayı alırken, İsviçre 17 sayı alarak, karşılaşmadan 38-34'lük skorla galip ayrıldı.

A Milli Takım'ın İsviçre karşısındaki skor dağılımı ise şöyle oluştu: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 2

Milliler, 4'üncü maçını 16 Mart Pazar günü Winterthur kentindeki AXA Arena'da Türkiye saati ile 18.00'de oynayacak.

REKLAM - Türk Telekom
Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı!
DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk, Yasin Kol'a tünelde ne söyledi? Hakem raporu ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan'dan Donald Tusk'la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Tartışma...
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa Basket, Rytas'ı farklı geçti! Manisa Basket, Rytas'ı farklı geçti! 23:08
A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye mağlup oldu A Milli Hentbol Takımı, İsviçre’ye mağlup oldu 23:02
VakıfBank'ta Dörtlü Final sevinci VakıfBank'ta Dörtlü Final sevinci 22:54
Sivasspor'da Rey Manaj ile Veljko Simic sevinci! Sivasspor'da Rey Manaj ile Veljko Simic sevinci! 22:39
Dortmund çeyrek final biletini kaptı! Dortmund çeyrek final biletini kaptı! 22:36
Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 22:25
Daha Eski
Fenerbahçe, Rangers maçına hazır Fenerbahçe, Rangers maçına hazır 22:03
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları | CANLI 21:58
Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamladı 21:28
G.Saray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü G.Saray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 21:25
VakıfBank altın setle Dörtlü Final’e yükseldi! VakıfBank altın setle Dörtlü Final’e yükseldi! 21:23
Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman? 21:03