Hentbolda haftanın programı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Hasandağı)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Ankara THF)
8 Nisan Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)
Bu hafta oynanması planlanan Eskişehir Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:27
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
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