Hentbolda haftanın programı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Hentbolda haftanın programı

    Hentbolda haftanın programı

    Hentbol Kadınlar 'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    13.00 Anadolu Üniversitesi-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)

    14.00 Aksaray Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Hasandağı)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ( THF)

    8 Nisan Pazar:

    17.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)

    Bu hafta oynanması planlanan Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor ve -Polatlı Belediyespor karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve 'in Avrupa kupası maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:27
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