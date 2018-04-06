Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Anadolu Üniversitesi-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Hasandağı)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Ankara THF)

8 Nisan Pazar:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)

Bu hafta oynanması planlanan Eskişehir Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.