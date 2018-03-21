Hentbolde sınav – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Hentbolde sınav

    Hentbolde sınav

    A , yeni antrenörü ile ilk maçına Litvanya karşısında çıkacak.

    A , yeni antrenörü ile ilk maçına Litvanya karşısında çıkacak. , 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubu 3. maçında Litvanya'ya konuk olacak. Kaunas Spor Salonu'nda yarın oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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