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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Bordo beyazlılarda Özhan Pulat oyuncularıyla yakından ilgilendi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 15:14
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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 hücum ve savunma çalışması yapıldı. Hazırlık kampında sona gelen Hatayspor'da lig öncesinde antrenman temposu düşerken futbolcular taktik ağırlıklı antrenmanlarla ligde ilk hafta oynanacak olan Galatasaray maçına hazırlanıyor.

Kamp çerçevesinde hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürecek.

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