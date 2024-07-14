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Hatayspor Christian Atsu'yu unutmadı

Hatayspor, 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu’ya da yer verilen bir video ile taraftara “Şahsi meselemiz” mesajı verdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 19:15
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Hatayspor Christian Atsu'yu unutmadı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu'yu unutmadı. Özel bir video hazırlayan ekip, taraftarlara da "Şahsi meselemiz" mesajı verdi. Enkazlar arasında bulunan futbol topunun Hatayspor Stadyumu'na kadar süren acıklı öyküsünü içeren video ile ilgili yapılan açıklamada, "Bizim için futbol, bir çocuğun gülümsemesi, bizim için futbol, yıkılan bir şehrin sokaklarında top oynarken, 'Atsu' diye bağıran bir çocuğun haykırışı, bizim için futbol, tarihi yaşamak, yaşatmak. Bizim için futbol, kocaman, yıkılmış ama hala umutla ayakta duran bir şehri yeniden ayağa kaldırmanın en iyi yolu. Bizim için Hatay, şahsi meselemiz" denildi.

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