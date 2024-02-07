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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer sözleri! "1-2 oyuncu ile görüşüyoruz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla elendikleri RAMS Başakşehir maçı sonrası konuştu. Transfer çalışmaları hakkında konuşan Demirel, 1-2 oyuncuyla görüştüklerini ifade etti. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 21:59
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer sözleri! "1-2 oyuncu ile görüşüyoruz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, "Uzun süren bir maç. İlk yarıda onların bulduğu, ikinci yarıda bizim attığımız bir gol. Biz oynamamız gerektiği gibi oynadık. Maçı da uzatmalara kadar götürdük. Son dakikada bence penaltı olan bir pozisyon vardı. Televizyonda bakıldığında farklı yorumlayabilirsiniz. Elle beraber yumuşayan bir top var. Hakem doğru gördü ama VAR'daki hakemler yanlış yorumladı. Saygı duymak gerekiyor. Deniz'i tebrik etmek istiyorum. Türk milli takımı adına yetenekli bir kaleci geliyor. Daha önce de takip etmiştim. Takımına turu getirdi. Umarım futbol hayatı boyunca başarılı olur" diye konuştu.

Transferin bitmesine iki gün kala görüştükleri oyuncular olduğunu belirten Demirel, "1-2 oyuncu ile daha görüşüyoruz. İstediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Bütçe anlamında da kendimizi yormak istemiyoruz. Kafamıza uygun oyuncuları getirebilirsek transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketlerinin ardından geride kalan bir yıl ile ilgili düşüncelerini aktaran Demirel, "Hepimiz adına güzel bir süreç değildi. Hayat devam ediyor. Yaşananları unutmadan hayatımıza devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Bunun üstesinden zamanla geleceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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