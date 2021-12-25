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Giresunspor - Hatayspor maçı sonrası Ömer Erdoğan: Şans bizim yanımızdaydı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Hatayspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şans bizim yanımızdaydı, çok pozisyona girdiler ancak değerlendiremediler. Kalecimiz, defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık. Sezonun ilk yarısının son maçını kazandığımız için çok mutluyum, oyuncu arkadaşlarıma elde ettiği başarı ve burada yaptığı mücadele için teşekkür ediyorum." dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:28
Giresunspor - Hatayspor maçı sonrası Ömer Erdoğan: Şans bizim yanımızdaydı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu. Erdoğan, "Zor bir maç oldu. Bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar, eksikler buraya geldiğimizde açıkçası biz maç öncesi sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Aynı zamanda Giresunspor'un özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ve oynadığı iyi futbolla beraber iyi bir rakiple oynayacağımızı maç analizlerinde gördük. Hakan hocayı tebrik etmek istiyorum, geçen sene elde etiği şampiyonluk ve hem de bu sezona sonuç olarak kötü başlamasına rağmen iyi işler yaptılar. Çok şanssız maçlar kaybettiler. Giresunspor yönetimini de tebrik etmek lazım, hocanın arkasında durdular ve bu fırsatı verdiler.

Hakan hoca zaten tecrübesi ve çalışkanlığıyla takımı çok iyi yerlere getirdi. Daha iyi yerlerde olacaktır. Şans bizim yanımızdaydı, çok pozisyona girdiler ancak değerlendiremediler. Kalecimiz, defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık. Sezonun ilk yarısının son maçını kazandığımız için çok mutluyum, oyuncu arkadaşlarıma elde ettiği başarı ve burada yaptığı mücadele için teşekkür ediyorum. İnşallah salı günü kupa maçıyla bu yılı bitirip hemen ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

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