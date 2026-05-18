Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde haftanın ilk iş günü olan 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil durumunu merak ediyor. Özellikle sosyal medyada yayılan "4 günlük köprü tatili" iddialarının ardından vatandaşlar, "Bugün yarım gün mü, okullar açık mı?" sorusuna kilitlendi.

BUGÜN YARIM GÜN MÜ? OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ, DERS VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi çalışma takvimi ve resmi tatiller mevzuatına göre; 18 Mayıs Pazartesi günü yarım gün veya resmi tatil değildir. Bugün tüm devlet ve özel okullarında eğitim-öğretim faaliyetleri tam gün olarak devam edecektir.

OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ, YOKLAMA ALINACAK MI?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de bugün derslerin işlenip işlenmeyeceği oldu. Okullarda herhangi bir tatil veya yarım gün uygulaması olmadığı için ders programları standart akışında uygulanacak, dersler işlenecek ve e-Okul sistemi üzerinden rutin yoklama işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin okula devam etmesi zorunludur.

ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE BANKALAR AÇIK MI?

Sadece ilk ve orta dereceli okullar değil; üniversiteler, kargo şirketleri, bankalar, belediyeler, valilikler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları da bugün normal mesai düzeninde hizmet vermeyi sürdürecektir. Nüfus müdürlükleri, adliyeler ve hastaneler (poliklinikler dahil) tam gün açık olacaktır.

19 MAYIS SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü (yarın) tam gün resmi tatil olarak kutlanacaktır. 19 Mayıs Salı günü okullar, üniversiteler ve kamu kurumları tamamen kapalı olacak, 20 Mayıs Çarşamba günü ise eğitim ve mesai kaldığı yerden yeniden başlayacaktır.

2026 YILININ GERİ KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılın geri kalanında plan yapmak isteyenler için önümüzdeki yakın dönem tatil takvimi şu şekildedir:

19 Mayıs Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam Gün Tatil)

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

27 - 30 Mayıs Çarşamba-Cumartesi: Kurban Bayramı (4 Gün Tam Gün Tatil)

15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam Gün Tatil)