2026 yılının ilk akademik sınav maratonu ALES/1 sona erdi. Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği soru olan "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" yanıt buldu. ÖSYM takvimine göre Mayıs ayı içerisinde ilan edilecek olan sonuçlar için geri sayım başladı. İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı ve resmi tarih...

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, yılın ilk ALES sınavı olan ALES/1 sonuçları 22 Mayıs 2026 tarhinde açıklanacak. Sonuçların genellikle sabah 10.00 itibarıyla ilan edilmesi bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecekler.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Bu süre zarfında adaylar, lisansüstü eğitim başvurularında veya akademik kadro ilanlarında bu puanlarını kullanabilecekler.