120. Dönem ÖGG puan hesaplama ekranı | ÖGG baraj puanı kaç? Soru ve cevaplar

120. Dönem ÖGG sınavının 3 Mayıs’ta gerçekleştirilmesinin ardından soru ve cevap anahtarları 5 Mayıs itibarıyla adayların erişimine açıldı. Özel güvenlik görevlisi olma hayali kuran binlerce aday, şimdi EGM’nin yayımladığı kitapçıklar üzerinden kaç net yaptıklarını kontrol ediyor. Silahlı ve silahsız adaylar için farklılık gösteren puan hesaplama yöntemleri ve geçme notu sınırları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ÖGG puan hesaplama ve merak edilenler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:38
Özel güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen adayların katıldığı 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı başarıyla tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, adayların sınav performanslarını değerlendirebilmeleri adına soru kitapçıklarını ve resmi cevap anahtarını dijital platformlardan paylaştı. Sınava giren adaylar, yaptıkları doğru ve yanlışları kontrol ederek "başarılı" sayılıp sayılmadıklarını hesaplamaya çalışıyor. Özellikle silahlı eğitim alan adaylar için puanlama sürecinde temel eğitim, silah bilgisi ve atış puanlarının birleşimi kritik bir rol oynuyor. Peki ÖGG puanı nasıl hesaplanır? Kaç net kaç puan? İşte detaylar!

120. DÖNEM ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | TIKLA İNDİR

120. Dönem ÖGG puan hesaplama ekranı

ÖGG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖGG puan hesaplama işlemleri, adayın girdiği sınav türüne (silahlı/silahsız) göre şu şekilde gerçekleştirilir:

Silahsız ÖGG Adayları: Sadece 100 soruluk Temel Eğitim sınavına girerler. Her doğru cevap 1 puan değerindedir ve yanlışlar doğruları götürmez.

Silahlı ÖGG Adayları: Bu adaylar için hesaplama üç aşamadan oluşur:

  • 100 soruluk Temel Eğitim sınav puanı.
  • 25 soruluk Silah Bilgisi sınav puanı (her soru 2 puandır).
  • 5 adet uygulama atışı puanı (her isabetli atış 10 puandır).

120. Dönem ÖGG baraj puanı kaç?

ÖGG BARAJ PUANI KAÇ?

Sınavda başarılı kabul edilmek için silahsız adayların temel eğitim sınavından en az 60 puan almaları zorunludur. Silahlı adaylar ise temel eğitimden en az 60 puan, silah bilgisi ve atış puanlarının ortalamasından ise en az 50 puan almalıdır. Genel başarı için bu üç aşamanın toplam puanının aritmetik ortalamasının en az 60 (toplamda 120 puan) olması gerekmektedir.

120. Dönem ÖGG soru ve cevaplar

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre; 120. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi beklenmektedir. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile EGM'nin online işlemler ekranından sorgulayabileceklerdir.

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP kurultayına ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi! Şaibenin İBB ayağı mercek altında: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
G.Saray'da Antalya maçı için dev prim
Dorgeles Nene ameliyat edilecek
Son Dakika
Basketbolda düğüm son maçlara kaldı! 12:51
TFF'den PFDK kararı! 12:42
"Aziz Yıldırım göreve Mourinho ayarında birini getirecek!" 12:41
Göztepe evinde son kez sahne alacak! 12:30
Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! 12:25
Barış Göktürk'ten flaş karar! 12:16
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 11:55
Buz hokeyinde yeni hedefler! 11:52
Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! 11:46
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:41
Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! 11:39
Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! 11:35