4 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait tüketici ve üretici fiyat endekslerini paylaştı. Aylık %4,18 artan TÜFE ile birlikte yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Üretici tarafında ise Yİ-ÜFE aylık %3,17 artış gösterdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Bugün enflasyon ne kadar açıklandı?" sorusu bu verilerle yanıt bulurken; kira artış oranı, memur zammı ve emekli aylığı hesaplamaları yeniden güncellendi. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanan resmi enflasyon tablosu ve ekonomik etkileri...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ekonomi dünyasının kilitlendiği Nisan 2026 enflasyon oranları TÜİK tarafından resmen duyuruldu! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %4,18 artış göstererek yıllık bazda %32,37 seviyesine ulaştı. Üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %28,59 artışla maliyet baskısını sürdürdü.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) VERİLERİ: NİSAN 2026

TÜİK verilerine göre tüketicinin yaşam maliyetindeki değişimler şu şekilde kaydedildi:

Aylık Artış: %4,18

%4,18 Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış: %14,64

%14,64 Yıllık Artış (Geçen Yılın Aynı Ayına Göre): %32,37

%32,37 On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış: %32,43

TÜFE'deki bu yükseliş, memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkının büyük bir kısmının netleşmesini sağladı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) VERİLERİ

Üretim maliyetlerindeki artışı temsil eden Yİ-ÜFE rakamları ise sanayideki fiyat baskısını yansıtıyor:

Aylık Artış: %3,17

%3,17 Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış: %10,99

%10,99 Yıllık Artış: %28,59

%28,59 On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış: %26,48

MİLYONLARI İLGİLENDİREN 4 AYLIK ZAM FARKI

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verilerinin birleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan 4 aylık kümülatif enflasyon %14,64 olarak kesinleşti. Toplu sözleşme gereği Ocak ayında alınan %7'lik zammın aşılmasıyla, şu an itibarıyla %3,27 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan bu grup için şimdiden %14,64'lük bir artış garanti altına alındı. Mayıs ve Haziran verileriyle bu oran nihai halini alacak.