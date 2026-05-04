Haberler 4 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve emekli için Temmuz zammı yolunda kritik eşik aşıldı! Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan verileriyle şekillenen maaş zammı hesaplamaları, memur ve emeklinin cebine girecek net rakamı ortaya koymaya başladı. Peki, %32,37’lik yıllık enflasyon sonrası en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 4C'li memur zammı son dakika gelişmeleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait tüketici ve üretici fiyat endekslerini paylaştı. Aylık %4,18 artan TÜFE ile birlikte yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Üretici tarafında ise Yİ-ÜFE aylık %3,17 artış gösterdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "Bugün enflasyon ne kadar açıklandı?" sorusu bu verilerle yanıt bulurken; kira artış oranı, memur zammı ve emekli aylığı hesaplamaları yeniden güncellendi. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanan resmi enflasyon tablosu ve ekonomik etkileri...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Ekonomi dünyasının kilitlendiği Nisan 2026 enflasyon oranları TÜİK tarafından resmen duyuruldu! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %4,18 artış göstererek yıllık bazda %32,37 seviyesine ulaştı. Üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %28,59 artışla maliyet baskısını sürdürdü.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) VERİLERİ: NİSAN 2026

TÜİK verilerine göre tüketicinin yaşam maliyetindeki değişimler şu şekilde kaydedildi:

  • Aylık Artış: %4,18
  • Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış: %14,64
  • Yıllık Artış (Geçen Yılın Aynı Ayına Göre): %32,37
  • On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış: %32,43

TÜFE'deki bu yükseliş, memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkının büyük bir kısmının netleşmesini sağladı.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) VERİLERİ

Üretim maliyetlerindeki artışı temsil eden Yİ-ÜFE rakamları ise sanayideki fiyat baskısını yansıtıyor:

  • Aylık Artış: %3,17
  • Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış: %10,99
  • Yıllık Artış: %28,59
  • On İki Aylık Ortalamalara Göre Artış: %26,48

MİLYONLARI İLGİLENDİREN 4 AYLIK ZAM FARKI

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verilerinin birleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan 4 aylık kümülatif enflasyon %14,64 olarak kesinleşti. Toplu sözleşme gereği Ocak ayında alınan %7'lik zammın aşılmasıyla, şu an itibarıyla %3,27 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan bu grup için şimdiden %14,64'lük bir artış garanti altına alındı. Mayıs ve Haziran verileriyle bu oran nihai halini alacak.


