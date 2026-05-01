Pazartesi okullar tatil mi? 4 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs resmi tatilinin hafta sonuyla birleşmesinin ardından öğrenciler ve veliler "Pazartesi günü okul var mı?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs Cuma günü kutlanan resmi tatilin ardından eğitim-öğretim süreci yeniden başlıyor. Peki, 4 Mayıs Pazartesi günü ders yapılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) güncel takvimine göre okulların son durumu...

4 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen resmi tatil, 1 Mayıs Cuma gününü kapsamaktadır. Tüm kademelerdeki (ilkokul, ortaokul, lise) okullarda dersler normal saatinde başlayacaktır.

PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Yükseköğretim kurumları da 4 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve akademik takvimine devam edecektir. Resmi tatilin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük aranın ardından, haftanın ilk iş günü olan 4 Mayıs'ta herhangi bir tatil ilanı bulunmamaktadır.

MEB 2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Önümüzdeki süreçte okulların tatil olacağı diğer önemli tarihler şu şekildedir:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Resmi Tatil)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba (Resmi Tatil)