Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs heyecanı şimdiden başladı! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs 2026 tarihinde okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? 18 Mayıs Pazartesi günü tatil ilan edilecek mi? İşte öğrencilerin ve kamu çalışanlarının merak ettiği 19 Mayıs tatil takvimi...

19 Mayıs resmi tatil mi, 2026 yılında hangi güne denk geliyor? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanı bu soruların yanıtını araştırıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı günün yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. 2026 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk gelirken, okullar, üniversiteler ve kamu kurumları bu tarihte tatil olacak. "19 Mayıs'ta okullar tatil mi?", "18 Mayıs tatil mi?" soruları da gündemde yer alıyor. İşte MEB takvimine göre 2026 19 Mayıs tatil durumu ve detaylar.

19 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü kutlanacak.

19 MAYIS'TA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramları arasında yer aldığı için tüm kademelerdeki okullar ve üniversiteler tatil edilmektedir.

18 MAYIS PAZARTESİ TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, aradaki Pazartesi gününün birleştirilip birleştirilmeyeceği sıkça soruluyor. Henüz resmi makamlardan "köprü tatil" ilanı gelmedi. Mevcut takvime göre 18 Mayıs Pazartesi günü okullar ve iş yerleri normal mesai düzenine devam edecektir.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Resmi Tatil)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Resmi Tatil)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba (Resmi Tatil)

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
Tedesco'ya coşkulu karşılama!
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi | Tahran'dan Trump'a yeni teklif: Pakistan'a sunuldu
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
6. etabın galibi Bagatin! 17:12
G.Saray'a Onyedika müjdesi! 17:05
Gaziantep Stadı'nda kritik randevu! 16:36
Hatayspor evinde Vanspor'u yendi! 16:32
Geldiği ülkeye geri dönüyor! 16:14
G.Saray'ın Samsun kafilesi belli oldu! 16:05
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! 15:50
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! 15:23
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! 15:00
Cimbom'da hazırlıklar tamam! 14:54
Formula 1'de sıradaki durak Miami 14:11
Timberwolves ve Knicks yarı finalde! 14:04