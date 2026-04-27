TOKİ İstanbul kura sonuçları | Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekilişlerinde 3. gün heyecanı 27 Nisan 2026 Pazartesi günü devam ediyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı saatleri merak ediyor. "TOKİ İstanbul kura çekimi saat kaçta başlayacak?", "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "TOKİ İstanbul sonuçları nasıl sorgulanır?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, sonuçlar e-Devlet üzerinden isim listesi olarak sorgulanabiliyor. İşte 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi 3. gün canlı yayın bilgileri ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimleri, projenin planlanan takvimi doğrultusunda her gün olduğu gibi bugün de saat 10:00'da başlayacak. Gün boyu sürecek olan çekilişlerde noter onayıyla beraber isimler tek tek belirlenecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

Kura çekilişleri, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekilişi şu kanallardan takip edebilir:

Resmi Web Sitesi: toki.tv

YouTube Kanalı: TOKİ Resmi YouTube Sayfası

Sosyal Medya: TOKİ resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı yayın linklerine ulaşılabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (e-DEVLET)

Kura çekimi tamamlandıktan ve noter onayından geçtikten sonra, sonuçlar akşam saatlerinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılmaktadır.

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın. Sunulan hizmetler arasından "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın. Başvuru yaptığınız projeyi seçerek sonucunuzu görüntüleyin.

GÜNÜN KURA TAKVİMİ: 27 NİSAN PAZARTESİ

Bugün (3. gün) gerçekleştirilecek çekilişlerde, öncelikli olarak emekli, engelli ve genç kategorilerindeki başvurular arasından hak sahipleri belirlenmeye devam edilecek. Çekilişi yapılan ilçeler ve konut sayıları TOKİ'nin günlük duyuru panosunda güncellenmektedir.