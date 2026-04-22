Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TCMB Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, sabit mi bırakıldı?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, sabit mi bırakıldı?

Ekonomi dünyasının gözü kulağı Ankara'daydı! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon verileri ve piyasa likiditesi göz önünde bulundurularak alınan karar, dolar, altın ve borsa üzerinde doğrudan etkili olacak. Peki, Merkez Bankası faiz artırdı mı, faizler yüzde kaçta sabit kaldı? İşte TCMB'nin Nisan 2026 faiz kararı ve karar metnindeki kritik detaylar...

Ekonomi piyasalarının merakla beklediği Nisan 2026 faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı. Enflasyon görünümü, döviz kuru hareketleri ve küresel piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak alınan kararın, dolar kuru, altın fiyatları ve borsa üzerinde etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar "Merkez Bankası faiz artırdı mı?" ve "TCMB faiz oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt arıyor. Nisan 2026 TCMB faiz kararı sonrası politika faizinin seviyesi, karar metninde yer alan enflasyon vurgusu ve sıkı para politikası mesajları dikkat çekti. Merkez Bankası açıklamasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda temkinli duruşun sürdürüleceği belirtilirken, önümüzdeki döneme ilişkin veri odaklı adımların atılacağı ifade edildi. Piyasalarda gözler şimdi TCMB'nin sonraki toplantısına çevrilirken, faiz kararı sonrası döviz, altın ve borsa tarafındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI NİSAN 2026 FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Para Politikası Kurulu karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir.

Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası faizi yüzde 37'de sabit tuttu: Dikkat çeken enflasyon vurgusu
