TUS sınav sonuçları sorgulama 2026 | ÖSYM Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuç ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarını 15 Nisan itibarıyla ilan etti. Mart ayında gerçekleştirilen ve hekimlerin temel ile klinik bilimlerdeki yetkinliklerini ölçen sınavın ardından, adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularına yönelik yapılan tüm bilimsel itirazların titizlikle incelendiği ve sonuçların kesinleşmiş puanlar üzerinden sisteme yansıtıldığı vurgulandı. Hekimler için asistanlık sürecinin ilk adımı olan bu sonuçlar, aynı zamanda sağlık sistemindeki branş dağılımını belirleyecek olan tercih maratonunun da başlangıcını temsil ediyor. İşte TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

2026 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tıp dünyasının en zorlu sınavlarından biri olan TUS sonuçları, ÖSYM tarafından 15 Nisan 2026 Çarşamba günü resmen ilan edildi. Mart ayında gerçekleştirilen sınavın ardından yapılan itirazların ve soru incelemelerinin sona ermesiyle birlikte, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerine ait puanlar adayların erişimine sunuldu. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyurulan bu gelişmeyle birlikte, hekimler için en az sınav süreci kadar kritik olan tercih dönemi maratonu da başlamış oldu.

TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM

TUS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin "Sonuç Açıklama Sistemi" üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sonuç belgelerinde adayların her iki test için ham puanları, standart puanları ve genel başarı sıralamaları yer alıyor. Güvenlik gerekçesiyle sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek; internet üzerinden yapılan bu duyuru, yasal tebliğ hükmünde sayılacaktır.

TUS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sonuç açıklama duyurusunun ardından, bir hafta içerisinde tercih kılavuzunun yayımlanması ve tercih ekranının açılması bekleniyor. Uzmanlık tercihi yapabilmek için adayların ilgili puan türünden en az 45 veya üzeri puan almış olması şartı bu dönemde de geçerliliğini koruyor. Adayların yerleşme şansını artırmak için sadece puana değil, o yılın genel başarı grafiğindeki yüzdelik dilimlerine ve kontenjan sayılarına dikkat etmeleri öneriliyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından puan üstünlüğü ve tercih sırası esas alınarak asistan kadrolarına atamalar gerçekleştirilecek.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sonrası yapılan bilimsel incelemeler sonucunda iptal edilen veya cevap anahtarı değiştirilen soruların olup olmadığına dair detaylara da yer verildi. Eğer yargı kararıyla veya komisyon incelemesiyle iptal edilen bir soru varsa, bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanmış durumdadır. Adaylar, sonuç belgelerindeki puanların bu güncel değerlendirmeler ışığında oluşturulduğunu unutmamalıdır.

UZMANLIK EĞİTİMİ VE ATAMA SÜRECİ

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir eğitim araştırma hastanesine veya üniversite tıp fakültesine yerleşen hekimler, evrak teslim sürecine geçecek. 2026 TUS 1. Dönem yerleştirmeleri sonucunda asistanlık hakkı kazanan doktorlar, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreçlerinin ardından yeni görev yerlerinde uzmanlık eğitimlerine başlayabilecekler. Bu süreçte yabancı dil muafiyeti bulunmayan adayların, tercih yapabilmek için gerekli dil puanına sahip olduklarını da teyit etmeleri büyük önem arz ediyor.