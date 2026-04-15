Haberler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Hak sahibi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Hak sahibi isim listesi açıklandı mı?

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü kulağı TOKİ'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 2026 yılı için planlanan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul kura çekimi süreci ve başvuru sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 15 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul TOKİ kura çekimi, isim listesi sorgulama ve başvuru durumuna dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 13:57
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Hak sahibi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura heyecanı zirvede! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla ve Başakşehir gibi ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvuru süreci tamamlanmıştı. Vatandaşlar şimdi "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?" ve "Hak sahibi isim listesi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden isim listesi ve PDF görüntüleme rehberi...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından İstanbul özelinde yürütülen 100 bin konut projesinin kura çekimi 25 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE REDDEDİLENLER LİSTESİ

Kura çekimi öncesinde, başvurusu geçerli sayılan ve çeşitli nedenlerle (şartları taşımama, mükerrer başvuru vb.) reddedilen adayların listesi yayınlanmaktadır.

Başvuru durumunuzu şu adımlarla öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) / Konut Başvurusu" ekranına girerek başvurunuzun "Kabul Edildi" veya "Reddedildi" durumunu görebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Duyurular" sekmesinden İstanbul projelerine ait PDF İsim Listesi dosyalarını indirerek isminizi kontrol edebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU VE HAK SAHİBİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekimi yapıldıktan sonra hak kazananların listesi anlık olarak sisteme yüklenmektedir.

e-Devlet Kura Sonucu: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kura Sonuç Sorgulama" hizmetinden isminizin çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz.

Canlı Yayın: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura çekimini anlık olarak izleyebilir, isminizin okunup okunmadığını takip edebilirsiniz.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranacaktır.

İKAMET ŞARTI

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık! Dünyaca ünlü golcü haber gönderdi...
Son dakika: Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı: 4 ölü ve 20 yaralı
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı!
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 14:35
Kartal'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:10
Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi 14:04
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! 13:24
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri 13:21
Trabzonspor'da Fatih Tekke başarısı! 13:18
2026 Avrupa Judo Şampiyonası! 13:09
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 13:09
Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı Final'e hazır! 12:47
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası! 12:39
Alperi Onar'dan açıklamalar! 11:58
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar 11:58