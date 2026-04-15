Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2026 MEB takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimiyle birlikte 2025-2026 eğitim yılı sonu için beklenen tarih belli oldu. İkinci dönem ara tatilinin geride kalmasıyla birlikte gözler haziran ayına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün var? İşte kademeli geri sayım ve yaz tatili başlangıç tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugünün tarihi olan 14 Nisan 2026 Salı baz alındığında, karnelerin alınmasına tam 73 gün kaldı.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Seyahat planları yapmaya başladıysanız "Kurban Bayramı 2026 kaç gün?" diye düşünüyor olabilirsiniz. 2026 yılında Kurban Bayramı 4 gündür.

2026 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba,

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe,

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma,

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi.

ARİFE GÜNLERİ YARIM GÜN MÜ?

Ramazan ve Kurban Bayramı arife günleri yarım gün olarak kabul edilir. Bu durumda Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olurken Kurban Bayramı tatili 4,5 güne yükselir.

2026 yılında dini bayramların arife günleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart Perşembe,

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı.

Arife günlerinde kamu kurumları ve pek çok özel sektör şirketi yarım gün hizmet verir.